SuperJob: 42% мужчин в Рязани ушли бы в декрет вместо жены

Уйти в декретный отпуск вместо жены согласились бы 42% мужчин в Рязани. Это следует из данных сервиса SuperJob.

Сильный пол в своём большинстве по-прежнему не представляет себя в роли отца-декретника. 32% респондентов ни в коем случае не ушёл бы в отпуск по уходу за ребёнком вместо жены, 26% скорее исключают такой вариант.

Опрошенные объясняют свою позицию как финансовыми причинами, так и традиционным восприятием семейного уклада. А 29% при появлении малыша однозначно готовы уйти в декрет, 13% скорее согласились бы на это.

Респонденты дают такие комментарии:

«Почему бы и нет, если по доходам это выгоднее для семьи»;

«Я уже уходил в отпуск до трёх лет вместо жены. Только человек с глубоким чувством юмора дал определение этому действу как отпуск. Никакой это не отпуск по уходу за ребёнком. Это сущая каторга по уходу за ребёнком»

В целом число согласных взять на себя обязанности по присмотру за младенцем по сравнению с 2020 годом увеличилось на 4 процентных пункта.

Каждый шестой работодатель, 16%, рассказал, что в течение последнего года предоставлял сотруднику-мужчине отпуск по уходу за ребёнком. Это число не изменилось по сравнению с ковидным 2020 годом.

Опрос SuperJob проводился с 9 по 31 января 2023 года среди трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, а также работодателей из Рязани.