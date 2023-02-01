SuperJob: 42% мужчин в Рязани ушли бы в декрет вместо жены

Уйти в декретный отпуск вместо жены согласились бы 42% мужчин в Рязани. Это следует из данных сервиса SuperJob.
Сильный пол в своём большинстве по-прежнему не представляет себя в роли отца-декретника. 32% респондентов ни в коем случае не ушёл бы в отпуск по уходу за ребёнком вместо жены, 26% скорее исключают такой вариант.
Опрошенные объясняют свою позицию как финансовыми причинами, так и традиционным восприятием семейного уклада. А 29% при появлении малыша однозначно готовы уйти в декрет, 13% скорее согласились бы на это.
Респонденты дают такие комментарии:
В целом число согласных взять на себя обязанности по присмотру за младенцем по сравнению с 2020 годом увеличилось на 4 процентных пункта.
Каждый шестой работодатель, 16%, рассказал, что в течение последнего года предоставлял сотруднику-мужчине отпуск по уходу за ребёнком. Это число не изменилось по сравнению с ковидным 2020 годом.
Опрос SuperJob проводился с 9 по 31 января 2023 года среди трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, а также работодателей из Рязани.
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