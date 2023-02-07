Суд в Рязани вынес приговор водителю фуры – виновнику смертельного ДТП на Солотчинском шоссе

В Рязани суд вынес приговор водителю большегруза, по вине которого погиб водитель Toyota на Солотчинском шоссе в марте прошлого года.

Суд назначил виновному 3 года лишения свободы условной с испытательным сроком 2 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на 3 года. Гособвинение в отношении 37-летнего водителя грузовика Volvo поддержала прокуратура Советского района Рязани.

Фура двигалась по Солотчинскому шоссе в сторону Спас-Клепиков. В попутном направлении у правового края проезжей части на аварийной сигнализации стояла Toyota, водитель которой остановился из-за поломки.

Осуждённый, нарушив ПДД, совершил наезд правой частью кузова на стоящую иномарку. Водитель Toyota в это время находился в машине. В результате наезда он получил множественные травмы и скончался на месте происшествия.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.