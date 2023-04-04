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Вторник, 4 апреля, 2023
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Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»

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7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий Регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». В нём принимают участие тридцать три педагога дошкольного образования из разных уголков Рязанской области. Поддержите любимого педагога своим голосом! Тем более, что на кону прекрасный приз. Воспитатель, одержавший победу в голосовании, получит возможность отправиться в Майский тур выходного дня с 6 по 9 мая на базу отдыха «Звёздный» (путёвка на троих).

Голосование завершится 7 апреля в 09.00 по московскому времени. Успейте проголосовать!

Воспитатель года
Результаты
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»

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