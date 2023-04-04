Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»

7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий Регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». В нём принимают участие тридцать три педагога дошкольного образования из разных уголков Рязанской области. Поддержите любимого педагога своим голосом! Тем более, что на кону прекрасный приз. Воспитатель, одержавший победу в голосовании, получит возможность отправиться в Майский тур выходного дня с 6 по 9 мая на базу отдыха «Звёздный» (путёвка на троих).

Голосование завершится 7 апреля в 09.00 по московскому времени. Успейте проголосовать!

Воспитатель года Лунякова Елена Георгиевна

Филатова Надежда Валерьевна

Куприна Елена Сергеевна

Козлова Ирина Сергеевна

Скатькова Елена Александровна

Боровец Юлия Николаевна

Купцова Людмила Константиновна

Чауш-Оглы Светлана Валерьевна

Сидорова Ирина Николаевна

Панферова Елена Александровна

Лепешкова Наталья Игорьевна

Фокина Мария Сергеевна

Захарова Светлана Александровна

Сидорова Ирина Михайловна

Белогур Светлана Сергеевна

1 Афонина Мария Николаевна

Хейленко Галина Викторовна

Добычина Галина Николаевна

Митина Елена Николаевна

Кучерова Наталья Александровна

Ермишина Мария Викторовна

Зайцева Елена Васильевна

Байрам Людмила Георгиевна

Чагина Анжела Валентиновна

Манина Нина Александровна

Гогу Наталия Никаноровна

Миронова Ольга Валерьевна

Ноздрина Надежда Павловна

Гальцова Наталия Александровна

Фролова Татьяна Сергеевна

Кандрашкина Юлия Игоревна

Шабанов Артем Сергеевич

Матюшкина Тамара Николаевна Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Купцова Людмила Константиновна 21%, 4 голоса 4 голоса 21% 4 голоса - 21% из всех голосов

Хейленко Галина Викторовна 11%, 2 голоса 2 голоса 11% 2 голоса - 11% из всех голосов

Кучерова Наталья Александровна 11%, 2 голоса 2 голоса 11% 2 голоса - 11% из всех голосов

Зайцева Елена Васильевна 11%, 2 голоса 2 голоса 11% 2 голоса - 11% из всех голосов

Козлова Ирина Сергеевна 5%, 1 голос 1 голос 5% 1 голос - 5% из всех голосов

Сидорова Ирина Михайловна 5%, 1 голос 1 голос 5% 1 голос - 5% из всех голосов

Митина Елена Николаевна 5%, 1 голос 1 голос 5% 1 голос - 5% из всех голосов

Ермишина Мария Викторовна 5%, 1 голос 1 голос 5% 1 голос - 5% из всех голосов

Чагина Анжела Валентиновна 5%, 1 голос 1 голос 5% 1 голос - 5% из всех голосов

Гогу Наталия Никаноровна 5%, 1 голос 1 голос 5% 1 голос - 5% из всех голосов

Ноздрина Надежда Павловна 5%, 1 голос 1 голос 5% 1 голос - 5% из всех голосов

Фролова Татьяна Сергеевна 5%, 1 голос 1 голос 5% 1 голос - 5% из всех голосов

Матюшкина Тамара Николаевна 5%, 1 голос 1 голос 5% 1 голос - 5% из всех голосов

Лунякова Елена Георгиевна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Филатова Надежда Валерьевна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Куприна Елена Сергеевна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Скатькова Елена Александровна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Боровец Юлия Николаевна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Чауш-Оглы Светлана Валерьевна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Сидорова Ирина Николаевна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Панферова Елена Александровна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Лепешкова Наталья Игорьевна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Фокина Мария Сергеевна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Захарова Светлана Александровна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Белогур Светлана Сергеевна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

1 Афонина Мария Николаевна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Добычина Галина Николаевна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Байрам Людмила Георгиевна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Манина Нина Александровна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Миронова Ольга Валерьевна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Гальцова Наталия Александровна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Кандрашкина Юлия Игоревна 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Шабанов Артем Сергеевич 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов Всего голосов: 19 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать Лунякова Елена Георгиевна

Филатова Надежда Валерьевна

Куприна Елена Сергеевна

Козлова Ирина Сергеевна

Скатькова Елена Александровна

Боровец Юлия Николаевна

Купцова Людмила Константиновна

Чауш-Оглы Светлана Валерьевна

Сидорова Ирина Николаевна

Панферова Елена Александровна

Лепешкова Наталья Игорьевна

Фокина Мария Сергеевна

Захарова Светлана Александровна

Сидорова Ирина Михайловна

Белогур Светлана Сергеевна

1 Афонина Мария Николаевна

Хейленко Галина Викторовна

Добычина Галина Николаевна

Митина Елена Николаевна

Кучерова Наталья Александровна

Ермишина Мария Викторовна

Зайцева Елена Васильевна

Байрам Людмила Георгиевна

Чагина Анжела Валентиновна

Манина Нина Александровна

Гогу Наталия Никаноровна

Миронова Ольга Валерьевна

Ноздрина Надежда Павловна

Гальцова Наталия Александровна

Фролова Татьяна Сергеевна

Кандрашкина Юлия Игоревна

Шабанов Артем Сергеевич

Матюшкина Тамара Николаевна × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Результаты