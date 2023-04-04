Голосование за участников регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»

Купцова Людмила Константиновна 21%, 4 голоса
4 голоса 21%
4 голоса - 21% из всех голосов
Хейленко Галина Викторовна 11%, 2 голоса
2 голоса 11%
2 голоса - 11% из всех голосов
Кучерова Наталья Александровна 11%, 2 голоса
2 голоса 11%
2 голоса - 11% из всех голосов
Зайцева Елена Васильевна 11%, 2 голоса
2 голоса 11%
2 голоса - 11% из всех голосов
Козлова Ирина Сергеевна 5%, 1 голос
1 голос 5%
1 голос - 5% из всех голосов
Сидорова Ирина Михайловна 5%, 1 голос
1 голос 5%
1 голос - 5% из всех голосов
Митина Елена Николаевна 5%, 1 голос
1 голос 5%
1 голос - 5% из всех голосов
Ермишина Мария Викторовна 5%, 1 голос
1 голос 5%
1 голос - 5% из всех голосов
Чагина Анжела Валентиновна 5%, 1 голос
1 голос 5%
1 голос - 5% из всех голосов
Гогу Наталия Никаноровна 5%, 1 голос
1 голос 5%
1 голос - 5% из всех голосов
Ноздрина Надежда Павловна 5%, 1 голос
1 голос 5%
1 голос - 5% из всех голосов
Фролова Татьяна Сергеевна 5%, 1 голос
1 голос 5%
1 голос - 5% из всех голосов
Матюшкина Тамара Николаевна 5%, 1 голос
1 голос 5%
1 голос - 5% из всех голосов
Лунякова Елена Георгиевна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Филатова Надежда Валерьевна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Куприна Елена Сергеевна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Скатькова Елена Александровна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Боровец Юлия Николаевна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Чауш-Оглы Светлана Валерьевна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Сидорова Ирина Николаевна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Панферова Елена Александровна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Лепешкова Наталья Игорьевна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Фокина Мария Сергеевна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Захарова Светлана Александровна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Белогур Светлана Сергеевна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
1 Афонина Мария Николаевна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Добычина Галина Николаевна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Байрам Людмила Георгиевна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Манина Нина Александровна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Миронова Ольга Валерьевна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Гальцова Наталия Александровна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Кандрашкина Юлия Игоревна 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Шабанов Артем Сергеевич 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов