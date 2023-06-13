Вторник, 13 июня, 2023
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Стало известно, зачем чеченцы приедут в Белгородскую область

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале, чем спецназ из его региона будет заниматься в Белгородской области.

По его словам, бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут защищать границу, чтобы не допустить новых вторжений украинских диверсантов.

Кадыров выразил уверенность, что чеченские военные справятся с поставленной перед ними задачей без особых усилий.

Для этих целей накануне губернатор Вячеслав Гладков встретился с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и силовиками. Они договорились о взаимодействии.

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