Чтобы растения не пострадали от заморозков, агроном Михаил Воробьев советует использовать пленочные укрытия или нетканый материал. Перед тем как наступят заморозки, огород нужно обильно полить. Вода обладает высокой теплоёмкостью, поэтому может защитить растения от холода.

Если растения высажены в теплице, то над ними можно сделать дополнительный маленький парничок. Для этого подойдут любые подручные материалы, например, одеяла, покрывала или ткань.

Если в теплице нет плёнки или нетканого материала, можно поставить бочку с горящими углями, соблюдая все правила противопожарной безопасности. Бочку нужно поставить на кирпичи или железо. Температура в теплице поднимется на несколько градусов, и растения смогут пережить заморозки.

Также от низких температур можно защитить цветки плодовых деревьев и кустарников с помощью дымовых куч или шашек.