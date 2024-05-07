Вторник, 7 мая, 2024

«Мисс и Мистера РГУ имени С. А. Есенина» выберут 30 мая

Автор: 7info

Опубликовано

30 мая в рязани выберут «Мисс и Мистера РГУ имени С. А. Есенина» (12+). Об этом сообщили организаторы.

10 неотразимых юношей и 10 обворожительных девушек сразятся за титул лучших.

30 мая в 18:00 во Дворце культуры РГАТУ имени П. А. Костычева пройдёт конкурс таланта, творчества и красоты «Мисс и Мистер РГУ имени С. А. Есенина».

Вход свободный, но количество мест ограничено. Уже в ближайшее время агентство 7info, информационный партнёр конкурса, расскажет о подготовке к масштабному шоу и познакомит вас с участниками и участницами конкурса. А ещё на нашем сайте пройдёт голосование за приз зрительских симпатий. Следите за новостями!

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