Как справиться с тревогой на ЕГЭ, рассказали эксперты

Скоро старшеклассники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Результат экзаменов во многом зависит от того, насколько ребята уверены в себе. Иногда они допускают ошибки из-за волнения. Но родители могут помочь им справиться с этим.

В Министерстве образования Московской области рассказали Regions.ru, как поддержать ребёнка, который сильно переживает перед экзаменом.

Одна из причин стресса на экзамене — психологическое давление и отсутствие поддержки со стороны близких. Поэтому родителям важно отказаться от упрёков. Ребёнок должен понимать, что он ценен для семьи независимо от оценок.

Не напоминайте старшекласснику о прошлых неудачах. Напротив, перечисляйте его успехи. Помогите ему обрести уверенность в том, что он справится. Покажите, как вы верите в него.

Ожидание экзамена само по себе вызывает беспокойство. Поэтому дома необходимо создать комфортную обстановку без ссор и конфликтов. В такой атмосфере ребёнку будет легче контролировать свои переживания.

Предложите школьнику послушать классическую музыку — Шопена, Штрауса, Моцарта. Она поможет ему справиться с беспокойством. Кроме того, снять излишнее напряжение можно с помощью ароматических масел с мятой, бергамотом, кедром, лавандой или душицей. Для этого лучше использовать специальную лампу. Если её нет, можно просто принять ванну с любимым маслом.

Важно не только поддерживать ребёнка морально, но и помогать ему в подготовке к экзамену. Объясните ему материал, который ему непонятен. Помогите составить распорядок дня, чтобы он не терялся в объёме работы и правильно распределял время.

Непосредственно перед итоговыми экзаменами проследите, чтобы ребёнок хорошо выспался. Вечер перед экзаменом лучше освободить от занятий — погулять на свежем воздухе, почитать художественную литературу и выспаться. Важно хорошо отдохнуть, а не тратить время на бесполезные попытки что-либо запомнить.