Источник телеграм-канала SHOT сообщил, что сказала задержанная Дарья Трепова сразу после задержания.

Девушку подозревают в причастности к убийству военного корреспондента Владлена Татарского в Петербурге.

«Меня подставили! Меня просто использовали!», — приводятся слова Треповой.

Ее задержали в съемной квартире в Выборгском районе.

Вечером в воскресенье в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел взрыв. По последним данным, пострадали 32 человека, находившийся там военкор Владлен Татарский.

По предварительной версии, Трепова принесла на мероприятие статуэтка, в которой находилось взрывное устройство.