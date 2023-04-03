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Понедельник, 3 апреля, 2023
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Стали известны первые слова Треповой после задержания из-за взрыва в Петербурге

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Источник телеграм-канала SHOT сообщил, что сказала задержанная Дарья Трепова сразу после задержания.

Девушку подозревают в причастности к убийству военного корреспондента Владлена Татарского в Петербурге.

«Меня подставили! Меня просто использовали!», — приводятся слова Треповой.

Ее задержали в съемной квартире в Выборгском районе.

Вечером в воскресенье в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел взрыв. По последним данным, пострадали 32 человека, находившийся там военкор Владлен Татарский.

По предварительной версии, Трепова принесла на мероприятие статуэтка, в которой находилось взрывное устройство.

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