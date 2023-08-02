Стали известны две опасные ошибки при заправке машины в жару

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал в интервью радио Sputnik о двух опасных ошибках при заправке машины в жару.
Эксперт предупредил, что бензин легко воспламеняется летом, поэтому необходимо соблюдать два правило.
Специалист пояснил, что бензонасос летом не охлаждается и дает слишком много тепла. В такой ситуации бензин может вскипеть.
Кроме того, Шапарин посоветовал не переливать бензобак – то есть не добавлять туда дополнительные литр–два топлива после отсечки пистолета на заправке.