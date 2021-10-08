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Пятница, 8 октября, 2021
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Сразу в нескольких городах России массово распространился фейк о расстрелах в школах

Александр Ильин
Сразу в нескольких городах России массово распространился фейк о расстрелах в школах
Фото: соцсети

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В пятницу, 8 октября, в ряде российских городов по социальным сетям распространился громкий фейк о готовящихся расстрелах в школах. Сообщения о терактах появлялись в Кирове, Костроме, Ярославле, Йошкар-Оле и ряде других городов. 

По школьным и родительским чатам в мессенджерах и социальных сетях с утра начали пересылаться сообщения о стрелках.

«Завтра 10 стрелков придут в рандомные школы и начнут расстрел», — писали в одном из чатов. 

В Йошкар-Оле даже публиковали фотографию молодого человека в балаклаве с пистолетом, который шёл по улице. 

В Костроме из-за слухов о теракте отменили занятия в нескольких колледжах. 

В городских СМИ и пресс-службах УМВД подтвердили, что все сообщения — фейки и не имеют ничего общего с действительностью. В полиции отметили, что за распространение ложной информации грозит административная или уголовная ответственность. 

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