Сразу в нескольких городах России массово распространился фейк о расстрелах в школах

В пятницу, 8 октября, в ряде российских городов по социальным сетям распространился громкий фейк о готовящихся расстрелах в школах. Сообщения о терактах появлялись в Кирове, Костроме, Ярославле, Йошкар-Оле и ряде других городов.

По школьным и родительским чатам в мессенджерах и социальных сетях с утра начали пересылаться сообщения о стрелках.

«Завтра 10 стрелков придут в рандомные школы и начнут расстрел», — писали в одном из чатов.

В Йошкар-Оле даже публиковали фотографию молодого человека в балаклаве с пистолетом, который шёл по улице.

В Костроме из-за слухов о теракте отменили занятия в нескольких колледжах.

В городских СМИ и пресс-службах УМВД подтвердили, что все сообщения — фейки и не имеют ничего общего с действительностью. В полиции отметили, что за распространение ложной информации грозит административная или уголовная ответственность.