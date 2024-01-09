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СМИ сообщили, куда «пропала» певица Юлия Самойлова

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Издание «News.ru» узнало, чем сейчас занимается певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на Евровидении в 2018 году.

В статье указано, что артистка в последнее время пропала из поля зрения СМИ.

С 2021 года Самойлова числится попечителем фонда «Клуб добра», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями. В 2022-м она выпустила песню «Yeah».

Кроме того, в прошлом году она стала хедлайнером фестиваля «Янтарная нота объединяет города» в Калининграде.

Ближайшие выступления певицы пока не запланированы.

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