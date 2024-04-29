Школьник из Рязани показал фотографии и военные награды прадедушки

Продолжается акция «Свидетели поры огневой», в рамках которой жители Рязанской области показывают семейные реликвии, связанные с родственниками-участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а также рассказывают о судьбах и подвигах героических предков. Проект реализуется в преддверии 79-й годовщины Победы, а также в рамках Года Семьи, который объявлен в России.

Примечательно, что зачастую участниками нашей акции становятся дети. На днях интересный материал редакция информагентства получила от Ивана Конкина, ученика пятого класса рязанской школы №3.

В нашей семье хранятся фотографии и медали моего прадеда Хожаинова Владимира Денисовича. Он родился 5 марта 1910 года. Его отец был машинистом паровоза на станции Узловая Богородицкого уезда (района) Московской губернии (области). Эта профессия в те времена считалась особо сложной, её мог освоить далеко не каждый.

Мой прадед окончил десять классов, что тоже для тех времен было редкостью. После школы он помогал отцу на станции. Затем отучился в школе Красных Командиров, где готовили командные кадры для Красной Армии. Когда началась Великая Отечественная война, он был в звании лейтенанта и служил помощником военного коменданта участка станции Ряжск Ленинской ж/д ВОСО.

В 1943 году он был дважды награждён медалью «За боевые заслуги». Также в 1943 году мой прадед встретил мою прабабушку Зою Никандровну, они поженились. В 1944 году у них родился первый сын — старший брат моего деда. Мой дедушка был третьим, младшим сыном в семье. Он рассказывал, что Владимир Денисович не любил вспоминать войну и рассказывать о том тяжёлом времени. Он никогда не рассказывал своим сыновьям, за что его наградили. Говорил лишь только, что трижды писал рапорт с просьбой отправить его на передовую, но ему каждый раз отказывали. Такой ценный специалист был необходим на своём месте службы. Мой прадед был очень скромным, порядочным, принципиально честным, учил сыновей «чтить честь своей фамилии». Владимир Денисович закончил служить в звании капитана, был награждён в 1945 году медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», в 1951 году третьей медалью «За боевые заслуги», в 1956 году Орденом Красной Звезды, в 1985 году Орденом Отечественной войны II степени.

В семье Вани Конкина хранятся ордена и медали прадедушки, а также фотографии, сделанные в молодости.

В своём письме Иван добавляет: другие его прадеды тоже участвовали в Великой Отечественной войне.

Пашкин Петр Семенович 1907года рождения был рядовым 744 сп, 149 сд. Пропал без вести 13 марта 1942 года в Орловской области около деревни Веснины.

Ерошкин Кузьма Андреевич, 1922 года рождения. Уроженец Спасского района Рязанской области, сержант 25-го отдельного танкового Уманьского Краснознаменного полка Волховского фронта. Был награждён Орденом Красного знамени 16 августа 1944 года медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг».

Кузьма Андреевич был радиотелеграфистом танка Т-34. За время боёв в районе деревни Богонос (Румыния) с 26 апреля 1944 года 25 суток находился в осаждённом танке и в составе экипажа героически оборонял танк. Отбивая попытки противника захватить танк, сержант Ерошкин уничтожил огнём из пулемета до 50 солдат и офицеров противника, неоднократно предупреждал экипаж о приближении противника, в течение нескольких ночей готовил танк к эвакуации, произвел замену аккумуляторов и ремонт мотора. В осаждённом танке Кузьма Ерошкин поддерживал радиосвязь с КП полка, передавая данные о действиях и положении противника и состоянии экипажа.