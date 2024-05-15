Жителя Рязани будут судить за убийство знакомого

Следственный комитет Российской Федерации по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1996 года рождения, обвиняемого в убийстве (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Как установило следствие, в ночь с 2 на 3 февраля 2024 года в Рязани во время конфликта, возникшего на почве алкогольного опьянения, обвиняемый нанёс знакомому удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Обвиняемого в совершении преступления задержали, и по ходатайству следователя его заключили под стражу.

Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы утвердить обвинительное заключение и направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.