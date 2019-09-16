Где ты плаваешь, Рыба-женщина?

Как часто нам кажется, что мы брошены и забыты где-то посреди бескрайнего моря? Море вечно, как душа. «На земле не думаешь о земле, а в море – неустанно думаешь о море».

Мы находимся в постоянной борьбе с самими собой. Со своим детством и взрослением.

Повесть Чингиза Айтматова давно привлекает театры кукол. И, наконец, именно Рязанский театр кукол взялся за постановку этой притчи.

Берега Охотского моря, времена Великой Рыбы-женщины, прародительницы человеческого рода. Сочетание мифологии и рассказа о простых человеческих судьбах. Это путь преодоления и взросления юного 11-летнего мальчика Кириска. Это самоотверженные пути близких ему взрослых, которые жертвуют собой ради его спасения. Это глоток воды всем нам, зрителям, которые в пучины обыденной жизни забывают, что значит – море души.

Бесконечная красота тумана. Удивительные образы первых поселенцев земли. Живые звуки, появляющиеся из малознакомых инструментов. И…Полное погружение в притчу, как в море… Это та красота, которую не выразишь словами. Зловещая красота. Обезоруживающая красота. И глубина познания всего сущего на земле.

«Пегий пес, бегущий краем моря» Рязанского театра кукол – это исходный код каждого человека, заложенный в нём с рождения: детство, любовь, самосознание, взросление и постоянная борьба, выживает в которой только тот, кто вовремя заметит Пегого пса…