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Женщина погибла в ДТП на трассе М-6 в Рязанской области

14 сентября в Рязанской области случилась смертельная авария. ДТП случилось на 271-ом километре федеральной трассы М-6 «Каспий» в Скопинском районе, сообщает «Пресса».

Согласно первоначальной информации, виновником массового столкновения стал автомобилист 1992 года рождения. Он, управляя седаном Nissan Almera с мордовскими номерами, совершил выезд на полосу встречного движения. В этот момент по ней двигалась бортовая Газель. Произошло лобовое столкновение двух транспортных средств.

После лобового удара повреждения были нанесены еще трем машинам – Kia Сeed, внедорожнику Toyota Land Cruiser и грузовику MAN. Сообщается, что пассажирка автомобиля Nissan получила смертельные травмы и скончалась на месте ДТП. Еще три человека были госпитализированы с различными повреждениями. По факту ДТП ведется проверка.

Фото с сайта издательства «Пресса»

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