Рязанец решил отсудить у банка 100 тысяч рублей за вред, причинённый СМС-рассылкой

В конце августа 2017 года житель Рязани заключил с банком договор банковского вклада. Он также подписал согласие на обработку своих персональных данных для целей исполнения договора и продвижения коммерческих услуг банка. Позже мужчина обратился в банк с заявлением об отзыве согласия на обработку персональных данных и их удалении оператором. Он посчитал, что его согласие на обработку персональных данных не было конкретным, информированным и осознанным. В суде мужчина указал, что после закрытия вклада в его адрес неоднократно приходили СМС-сообщения из банка с предложением получить финансовые услуги. Моральный вред от этих действий рязанец оценил в 100 000 рублей.

Суд первой инстанции отказал гражданину в удовлетворении исковых требований, исходя из того, что согласие на обработку персональных данных подписано истцом добровольно, собственноручно и без понуждения.

Тогда истец подал апелляционную жалобу в Рязанский областной суд. Здесь, рассмотрев дело, согласились с выводами районного суда. Как сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда, доказательств обработки персональных данных истца после отзыва им согласия на обработку его персональных данных суду не было представлено, в связи с чем судебная коллегия пришла к выводу, что ответчиком выполнил требования Федерального закона «О персональных данных» и права истца в указанной части ответчиком не были нарушены.