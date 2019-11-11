В понедельник, 11 ноября, в Рязанской областной библиотеке имели Горького состоялся концерт классической музыки «Классика для всех».

Открыл мероприятие своим выступлением камерный оркестр Рязанского «Муниципального культурного центра», дирижёр Виталий Шишпанов.

В горьковском зале библиотеки собрался полный зал. С знаменитыми музыкальными произведениями выступили Владимир Лютиков, Алексей Свиридов и Ирина Вагнер.

В этот вечер звучали арии и дуэты из опер Генделя, Глюка, Перголези, Моцарта и Верди.

В ходе концерта Алексей Свиридов рассказал зрителям об истории оперы.

В исполнении Владимира Лютикова первой прозвучала Ария Ксеркса из оперы-серии в трёх действиях «Ксеркс» Георга Фридриха Генделя.

Ирина Вагнер и Алексей Свиридов исполнили комический отрывок из оперы-буффы «Служанка-госпожа», а также отрывок из оперы «Дон Жуан» Моцарта — «Дуэт Церлины и Дон Жуана».

Кроме того, Алексей Свиридов выступил с Арией Орфея Кристофа Виллибальда Глюка.