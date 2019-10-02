Рязанцев приглашают на фотовыставку «Говорит Рязань!»

В четверг, 3 октября, в музейно-выставочном центре им. Е. Н. Каширина «Фотодом» состоится открытие фотовыставки «Говорит Рязань». В экспозиции представлено около тридцати фотографий из документального проекта Светланы Крючковой «365 домов Рязани» – деревянных, уютных, живых со своей историей и памятью.

-В течение нескольких лет я фотографирую дома. В моем проекте уже почти 500 снимков разных домов нашего города: деревянных, каменных, кирпичных, старинных и современных, – рассказывает об идее проекта и выставки ее автор Светлана Крючкова. – Прежде чем сделать очередной кадр, я всегда думаю: а что происходит внутри этого дома, какие люди в нем когда-то жили и живут до сих пор, храня его секреты. Я пытаюсь представить, как они проводят время, пекут ли пироги по старинным рецептам, а, может, по-прежнему, каждый год отмечают Первома В какой-то момент я решила на основе этого фотопроекта создать книгу-фотоальбом «Говорит Рязань», в которой собрать снимки старых домов города и «дать им слово» рассказать свои истории: нашей команде удалось найти рязанцев, живущих или когда-то живших в этих домах, которые поделились своими воспоминаниями.

На открытии выставки можно будет приобрести подарочные открытки с домами Рязани, тем самым приняв участие в краудфандинговой кампании и поддержав выход готовящейся книги «Говорит Рязань», а также пообщаться с автором проекта и членами команды, работающими над ним.

Выставка будет работать в «Фотодоме» (Почтовая, 58) до 3 ноября ежедневно кроме воскресенья с 10.00 до 19.00, вход свободный.