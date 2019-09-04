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Под Рязанью поезд сбил насмерть женщину

В понедельник, 2 сентября, на платформе 237-й километре у села Буркино в Рязанском районе поезд сбил насмерть женщину. Об этом сообщается на сайте администрации района.

Предположительно женщина 1948 года рождения пришла на платформу из находящегося рядом садоводческого товарищества, чтобы сесть на электричку. Во время ожидания её и сбил проходивший мимо поезд. От полученных травм пострадавшая умерла на месте. 

Сообщается, что на платформе 237-й километре это уже не первый случай смерти человека – в прошлом году поезд сбил тут мужчину.

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