Пациента с серьёзными ожогами помогла спасти кровать, моделирующая невесомость

Пациента с серьёзными ожогами помогла спасти специальная кровать, моделирующая невесомость.Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Ожог пятидесяти процентов тела пациент получил на пожаре в собственном доме.

В ожоговом отделении Рязанской областной клинической больницы пациент получил интенсивное местное лечение на флюидизирующем суппорте – кровати, которая облегчает состояние и восстанавливает кожу пациента за счет того, что моделирует условия частичной невесомости, а также поддерживает температуру поверхности. В результате пациенту удалось избежать таких осложнений как нагноение ран, грубых рубцов, которые обычно остаются на коже после таких термических травм. Ему также не потребовалась пересадка кожи.

Завершающий этап лечения мужчина пройдёт в Клепиковской районной больнице.