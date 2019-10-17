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Москвич пытался передать наркотики в Скопинскую колонию

В Скопинском районе в исправительной колонии № 5 посетитель пытался передать рязанцу наркотики под видом рафинированного сахара. Свёрток обнаружил специально обученный пёс. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.

Злоумышленник спрятал запрещённые вещества ухищренным способом – в запечатанной упаковке сахара-рафинада находилось тёмное прессованное вещество и небольшой свёрток. Экспертиза показала, что в коробке находились гашиш (92,3 г) и каннабис (0,51 г.).

Известно, что посылку заключённому передал житель столицы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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