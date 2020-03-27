Главврач Рязанской ОКБ: маски защищают от коронавируса

Вера Бочкова
Новости Рязани

Патриарх Кирилл утвердил текст молитвы от коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте...
Узнать больше
Новости Рязани

На трассе в Рязанской области автомобиль насмерть сбил пешехода

Сообщается, что пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте. Он полученных травм мужчина скончался.
Узнать больше
Новости Рязани

На базе Консультационно-диагностического центра Минздрава в Рязани начала работу «коронавирусная» лаборатория

В целях увеличения количества исследуемых рязанцев на коронавирусную инфекцию, с 27 марта начала работу государственная лаборатория на базе Консультационно-диагностического центра министерства здравоохранения...
Узнать больше
Новости Рязани

Почта России приостанавливает приём международных отправлений в ряд стран

Почта России временно не будет принимать отправления, адресованные в государства, которые временно прекратили обработку международной почты. Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани открылась горячая линия для поддержки предпринимателей

Министерство промышленности и экономического развития региона информирует о том, что в связи с необходимостью усиления мер, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции,...
Узнать больше
-

Главный врач Рязанской областной больницы Дмитрий Хубезов на своей странице в соцсети разоблачил миф о бесполезности масок во время эпидемии коронавируса.
Степень защиты маски очень высока, пояснил врач, она задерживает мелкие капли слюны и слизи с частицами вируса.⠀Если носить маску, то вирус может попасть в организм только через глаза, а чем меньше вируса попадет в организм, тем выше шансы, что иммунитет справится с ним.⠀

Хубезов отметил, что лучше одноразовых масок с защитой от вируса справляются маски из марли, которые можно стирать и проглаживать горячим утюгом, а потом носить снова.⠀

Главврач также напомнил:⠀

1. Антибиотики НЕ являются средством профилактики, с их помощью лечат бактериальные инфекции.⠀

2. От коронавируса умирают не только пожилые люди. Они больше подвержены риску развития тяжелых форм заболевания, но от последствий не застрахованы и молодые люди.⠀

3. Заразиться от домашних питомцев covid-19 нельзя.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани появится несколько мемориальных досок к 75-летию Победы

Гордума
В Рязани появится несколько мемориальных досок к 75-летию Победы . Соответствующие решения в пятницу, 27 марта, приняты на заседании Рязанской городской Думы. На здании Рязанского...
Узнать больше

Новость о выборе нового амбассадора бренда банком «Открытие» вошла в топ инфоповодов 2019 года в финансовом секторе

Новости Рязани
Медиалогия и Adindex признали одним из самых значимых информационных поводов 2019 года в финансовой сфере новость о выборе амбассадором банка «Открытие» известного музыканта и...
Узнать больше

Игорь Мурог вручил ветерану юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»

Новости Рязани
26 марта депутат Рязанской областной Думы, директор Рязанского политехнического института Игорь Мурог встретился с ветераном Великой Отечественной войны Тамарой Евгеньевной Жантиевой.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Николай Любимов подписал распоряжение об усилении ограничений из-за коронавируса

Новости Рязани
В пятницу, 27 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал Распоряжение №97-рг, согласно которому усиливаются меры, направленные на снижение распространения в регионе...
Узнать больше

Последние данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По состоянию на 08.30 пятницы, 27 марта, число заболевших коронавирусом в Рязанской области остаётся прежним. Диагноз подтверждён у двух человек – у...
Узнать больше

В Рязанской области вводят жесткий карантинный режим

Новости Рязани
В четверг, 26 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением. Он говорил об ужесточении мер для борьбы с коронавирусом.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

Полный текст обращения президента к гражданам России

Акценты
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
Узнать больше

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани появится несколько мемориальных досок к 75-летию Победы

Мужчина набросился на врачей, которые госпитализировали его супругу

Новость о выборе нового амбассадора бренда банком «Открытие» вошла в топ инфоповодов 2019 года...