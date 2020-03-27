Главный врач Рязанской областной больницы Дмитрий Хубезов на своей странице в соцсети разоблачил миф о бесполезности масок во время эпидемии коронавируса.
Степень защиты маски очень высока, пояснил врач, она задерживает мелкие капли слюны и слизи с частицами вируса.⠀Если носить маску, то вирус может попасть в организм только через глаза, а чем меньше вируса попадет в организм, тем выше шансы, что иммунитет справится с ним.⠀
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Хубезов отметил, что лучше одноразовых масок с защитой от вируса справляются маски из марли, которые можно стирать и проглаживать горячим утюгом, а потом носить снова.⠀
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Главврач также напомнил:⠀
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1. Антибиотики НЕ являются средством профилактики, с их помощью лечат бактериальные инфекции.⠀
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2. От коронавируса умирают не только пожилые люди. Они больше подвержены риску развития тяжелых форм заболевания, но от последствий не застрахованы и молодые люди.⠀
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3. Заразиться от домашних питомцев covid-19 нельзя.
Главврач Рязанской ОКБ: маски защищают от коронавируса
Главный врач Рязанской областной больницы Дмитрий Хубезов на своей странице в соцсети разоблачил миф о бесполезности масок во время эпидемии коронавируса.