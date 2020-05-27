Жителя Сасовского района будут судить за убийство

Житель Сасовского района обвиняется в убийстве знакомого. В январе 2020 года обвиняемый гостил у потерпевшего в посёлке Кадом. Мужчины нигде не работали и злоупотребляли спиртным.
Один из конфликтов перерос в драку. Обвиняемый несколько раз ударил хозяина дома деревянным бруском по голове. От полученных травм мужчина умер. А его «гость» решил спрятать тело в подполе дома.
Как сообщает СУ СК РФ по Рязанской области, уголовное дело передано в суд.
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