В Рязанской области ремонтируют четыре сельских дома культуры

В рамках программы местных инициатив в районах Рязанской области благоустроят 14 общественных территорий и отремонтируют 4 сельских дома культуры. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

В настоящее время обустроена зона отдыха в рабочем посёлке Пителино и территория возле СДК в селе Успенское Скопинского района. В начале августа начнётся благоустройство площади Пожарной в р.п. Тума Клепиковского района.

Во второй половине августа отремонтируют здание дома культуры в селе Фёдоровское Захаровского района.

К 1 сентября завершат капитальный ремонт дома культуры в деревне Заулки Кадомского района.