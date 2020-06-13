В Рязани оштрафовали водителя, проехавшего по пешеходной улице Почтовой

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В Рязани сотрудники полиции нашли водителя, который в ночь на субботу, 13 июня, проехал на автомобиле «Фольксваген Поло» по пешеходной улице Почтовой. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Нарушение ПДД заметили очевидцы, затем информация о случившемся появилась в интернете, после чего к делу подключилась полиция.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли 26-летнего водителя. Его привлекли к ответственности по ч 2 ст. 12.15 КоАП РФ. В качестве наказания нарушитель заплатит штраф в 2 тысячи рублей.