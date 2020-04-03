В России выделили 33 млрд рублей на организацию дополнительных мест в больницах

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел совместное заседание президиума Координационного совета и Рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи принял губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Михаил Мишустин особо подчеркнул, что сейчас необходимо принимать решения и действовать с учетом специфики конкретного региона, не используя один шаблон для всей страны, с обязательным учетом экономической ситуации, плотности населения. Правительство делает все, чтобы затормозить распространение инфекции.

– Неделю назад, исходя из подготовленных регионами расчетов, мы выделили более 33 миллиардов рублей на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах, – подчеркнул Мишустин.