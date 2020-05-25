В понедельник отключат электричество на восьми улицах Рязани

В понедельник, 25 мая, в Рязани будут отключать электричество. Об этом сообщает сайт администрации города Рязани. Отключение связано с опиловкой аварийных деревьев.
С 9.30 до 15.00 будут проводиться работы МУП «РГРЭС». Без электричества останутся жители 8 улиц.
В указанное время света не будет по следующим адресам:
1-й пр. Бабушкина, д. 3, д. с 5 по 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18,
ул. Бабушкина, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 36, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46,
ул. Ломоносова, д. 37, д. 39, д. 45, д. 47, д. 49, д. 48, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 58, д. 60, д. 62, д. 66, д. 68, д. 70, д. 72,
ул. Гастелло, д. с 9 по 11, д. 15, д. с 17 по 25,
ул. Космодемьянской, д. 45, д. 47, д. 49, д. 51, д. 53, д. 55, д. 57, д. 59, д. 61, д. 63, д. 58, д. 60, д. 62, д. 64,
ул. Декабристов, д. 2, д. 5, д. 5а, д. 5б, д. 5в, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26,
ул. Пугачева, д. 53, д. 55, д. 59, д. 61,
проезд Декабристов, д. с 1 по 8.
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