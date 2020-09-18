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В Пенсионном фонде объяснили появление письма умершему шесть лет назад человеку

7info

В управлении Пенсионного фонда по Рязанской области прокомментировали ситуацию с получением письма мужчине, который умер ещё в 2014 году.

Напомним, ранее о подобном случае рассказала жительница города Рыбное. Её отца, скончавшегося в 2014 году пригласили в ПФР для формирования индивидуального лицевого счёта. 

В региональном Отделении Пенсионного фонда прокомментировали случай,  сообщив, что ПФР актуализирует индивидуальные лицевые счета граждан, которые идентифицируются по номерам СНИЛС и содержат информацию о стаже, заработке, периодах ухода за детьми, льготах, службе в армии и т.д. для формирования пенсионных прав. Сейчас в регионе корректируются более 200 тысяч счетов. Цель – обеспечить возможность дистанционного назначения пенсии, исключительно по данным лицевого счёта. 

Поэтому ведётся рассылка писем для уточнения информации. Что касается умерших граждан, то специалисты Фонда продолжают вести их лицевые счета, так как информация из них используется для выплат пенсионных накоплений правопреемникам, назначения родственникам пенсий по потере кормильца. 

Письмо из ПФР в адрес умершего было ошибочно направлено в связи с тем, что в его счёте сведения о смерти не содержались.  

– По состоянию на 2014 год сведения о смерти, поступающие в органы ПФР из ЗАГСа, использовались для прекращения предоставления гражданам выплат по линии Пенсионного фонда, а житель г. Рыбное не являлся получателям пенсионных или социальных выплат, –  пояснили в пресс-службе Отделения ПФР. 

Сотрудники ПФР заявили, что сожалеют о данном случае и приносят извинения жительнице города Рыбное. 

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