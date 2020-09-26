В Окском заповеднике отметили День журавля

Есть поверье, что в середине сентября журавли собираются вместе, чтобы решить, куда лететь на зимовку. Директор заповедника Юрий Маркин рассказал, что серые журавли улетают на зимовку в Крым, Турцию, Венгрию, Эфиопию, большая часть – в Израиль.

Несколько лет назад сотрудники Окского заповедника возобновили традицию отмечать День журавля. Из-за пандемии праздник в этом году провести не получилось, но зато состоялась небольшая экскурсия для детей посёлка Брыкин Бор. Ребятам рассказали про обитателей Питомника редких видов журавлей и познакомили с Миюки – ручной самочкой японского журавля. Она с удовольствием ловила на поляне кузнечиков и подбирала брошенных ей маленьких рыбок.

Далее детей вывезли в поля на вечернее кормление диких серых журавлей. Юные натуралисты и их родители пытались рассмотреть осторожных птиц в бинокли. Юрий Михайлович показал передатчик и кольца, которые позволяют ученым проследить пути миграции журавлей.

В завершение вечера, полюбовавшись улетающим журавлиным клином на фоне заходящего солнца, ребятам предложили разбросать зерна пшеницы и кукурузы на поле, чтобы помочь птицам подкормиться перед дальней дорогой.