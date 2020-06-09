Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

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Вечером во вторник, 9 июня, Таганский суд Москвы принял решение поместить актёра Михаила Ефремова под домашний арест. Там он будет находиться 2 месяца, до 9 августа.

Напомним, вечером в понедельник, 8 июня, на Смоленской площади в Москве Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон под управлением жителя Рязани Сергея Захарова. Утром пострадавший скончался в больнице.

Экспертиза показала, что в момент аварии Михаил Ефремов был пьян. Также в некоторых СМИ появилась информация, что в его крови нашли наркотики.

Отметим, что в суде артист назвал произошедшее «чудовищным». Против домашнего ареста он возражать не стал.