Среда, 10 июня, 2020
17.8 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

7info
-

Вечером во вторник, 9 июня, Таганский суд Москвы принял решение поместить актёра Михаила Ефремова под домашний арест. Там он будет находиться 2 месяца, до 9 августа.

Напомним, вечером в понедельник, 8 июня, на Смоленской площади в Москве Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон под управлением жителя Рязани Сергея Захарова. Утром пострадавший скончался в больнице.

Экспертиза показала, что в момент аварии Михаил Ефремов был пьян. Также в некоторых СМИ появилась информация, что в его крови нашли наркотики.

Отметим, что в суде артист назвал произошедшее «чудовищным». Против домашнего ареста он возражать не стал.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

Новости Рязани
Вечером во вторник, 9 июня, Таганский суд Москвы принял решение поместить актёра Михаила Ефремова под домашний арест. Там он будет находиться 2...
Узнать больше

В Рязани вновь запустят маршрутку №91

Администрация
С 11 июня в Рязани вновь начнёт работать маршрутка №91М2. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Автобусы этого маршрута...
Узнать больше

МЧС предупредило рязанцев о тумане

Новости Рязани
Вечером во вторник, 9 июня, пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовала метеопредупреждение. По прогнозам синоптиков, ночью, а...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 9 июня

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей Рязани за 9 июня. В Рязанской области выявлено ещё 76 случаев заражения коронавирусом. Отметим...
Узнать больше

Парки закрыты. Где сейчас разрешено гулять рязанцам?

Новости Рязани
Дата окончания самоизоляции в Рязани точно неизвестна. С 1 июня масочный и перчаточный режим в Рязани был усилен. Все жители города обязаны использовать...
Узнать больше

Одноклассник рассказал о погибшем в ДТП с Ефремовым

Новости Рязани
Погибший в результате ДТП с участием известного актёра Михаила Ефремова Сергей  Захаров был уроженцем села Кузьминское Рыбновского района Рязанской области. Об этом РИА «7...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь собаке в жару

Акценты
В Центральную полосу России пришло долгожданное тепло. Однако, из-за жаркой погоды иногда страдают не только люди, но и животные. Воздействие высокой температуры...
Узнать больше

Троица. История и традиции праздника

Акценты
День Святой Троицы отмечается на 50-й день после праздника Христова Воскресения. Поэтому Пятидесятница — второе название этого дня. Поскольку дата Пасхи плавающая,...
Узнать больше

Нарушения прав граждан в системе ОМС недопустимы

Акценты
В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 темы сохранения здоровья, бесплатного оказания медицинской помощи, недопустимости отказа в её оказании актуальны для...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+