Рязанские власти высказались об открытии магазинов одежды и обуви

Власти Рязанской области высказались о возможном открытии в Рязани и области магазинов одежды и обуви. Комментарий от регионального министерства промышленности и экономического развития размещён в одном из постов группы ВК.
В сообщении отмечается, что все решения, в том числе и об открытии магазинов, принимаются оперативным штабом. Одежда и обувь не включены в перечень товаров первой необходимости. Поэтому и магазины, торгующие ими, закрыты.
Напомним, из-за коронавируса в Рязанской области был введён ряд ограничений. В том числе было закрыто большинство магазинов. Исключения делались для продовольственных магазинов, аптек, тех, что торгуют на вынос. Затем этот режим немного смягчили.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram