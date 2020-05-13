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Рязанские власти высказались об открытии магазинов одежды и обуви

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Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay

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Власти Рязанской области высказались о возможном открытии в Рязани и области магазинов одежды и обуви. Комментарий от регионального министерства промышленности и экономического развития размещён в одном из постов группы ВК.

В сообщении отмечается, что все решения, в том числе и об открытии магазинов, принимаются оперативным штабом.  Одежда и обувь не включены в перечень товаров первой необходимости. Поэтому и магазины, торгующие ими, закрыты.

Напомним, из-за коронавируса в Рязанской области был введён ряд ограничений. В том числе было закрыто большинство магазинов. Исключения делались для продовольственных магазинов, аптек, тех, что торгуют на вынос. Затем этот режим немного смягчили. 

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