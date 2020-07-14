Рязанка едва не погибла, выпив смузи из черешни

85-летняя жительница Рязани едва не погибла, выпив смузи из черешни. Дочь пенсионерки поблагодарила медиков, которые спасли жизнь её матери. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Пожилая женщина уже давно ест исключительно протёртую пищу. В этот раз дочь решила приготовить ей смузи и не заметила маленькую косточку. В итоге Ольга Ивановна проглотила косточку и сразу же почувствовала себя плохо.

Женщина даже не могла попить, у неё началось удушье, появились боли и спазмы. Пришлось вызывать скорую помощь.

Бригада приехала быстро, врач Маргарита Козлова решила отвезти пациентку в больницу.

– Оперативность бригады спасла маме жизнь. Благодарю Рязанскую скорую от всей души, – сказала дочь пожилой женщины.