Новости Рязани сегодня: 5 августа

7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 5 августа.
Губернатор Николай Любимов выступил с обращением к жителям Рязани и области. С 10 августа в регионе возобновят работу в нормальном режиме детские сады, детские образовательные учреждения. Кроме того, с этого дня откроются кинотеатры, театры, другие площадки. Они смогут работать при условии заполняемости залов не более чем на 50%.
Новым руководителем УФСИН России по Рязанской области стал полковник внутренней службы Александр Комков.
Исполнять обязанности главы Шиловского района Рязанской области будет Елена Синетова.
Рязанская область получит дополнительные средства на выплаты медикам в пандемию.
На пешеходные переходы Рязани продолжают наносить износостойкую разметку в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Из Борковского карьера в Рязани подняли труп мужчины. Известно, что ЧП на карьере произошло во вторник, 4 августа. На диком пляже собралась компания молодых людей. Они выпивали, а ближе к вечеру заметили, что один из них пропал. После этого на место вызвали спасателей и полицию.
В четверг в Рязанской области ожидается настоящая летняя жара.
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