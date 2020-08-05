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Новости Рязани сегодня: 5 августа

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7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 5 августа.

Губернатор Николай Любимов выступил с обращением к жителям Рязани и области. С 10 августа в регионе возобновят работу в нормальном режиме детские сады, детские образовательные учреждения. Кроме того, с этого дня откроются кинотеатры, театры, другие площадки. Они смогут работать при условии заполняемости залов не более чем на 50%.

Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом в Рязанской области улучшаяся. В этом большая заслуга медиков.

Новым руководителем УФСИН России по Рязанской области стал полковник внутренней службы Александр Комков. 

К работе новый руководитель приступил со вчерашнего дня.

Исполнять обязанности главы Шиловского района Рязанской области будет Елена Синетова.

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Напомним, глава Шиловского района Василий Фомин скончался на 74-м году жизни. Похоронили его на кладбище села Мосолово

Рязанская область получит дополнительные средства на выплаты медикам в пандемию.

Средства направят на выплаты медикам, работавшим с больными коронавирусом.

На пешеходные переходы Рязани продолжают наносить износостойкую разметку в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Такая разметка уже появилась на улицах Халтурина, Спортивная, Интернациональная, Бирюзова, Зубковой, Станкозаводская, Вокзальная, Каширина, Солнечная, Семинарская, Радиозаводская, Кальная, проездах Яблочкова и Шабулина, Северной Окружной, в районе кругового движения на пересечении улиц Шереметьевской и Новоселов.

Из Борковского карьера в Рязани подняли труп мужчины. Известно, что ЧП на карьере произошло во вторник, 4 августа. На диком пляже собралась компания молодых людей. Они выпивали, а ближе к вечеру заметили, что один из них пропал. После этого на место вызвали спасателей и полицию.

Тело рязанца водолазы искали всю ночь. Рано утром труп был найден и поднят на берег. 

В четверг в Рязанской области ожидается настоящая летняя жара.

Температура ночью – от +9 до +14°С. Днём воздух может прогреться до +30°С.
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