Среда, 5 августа, 2020
22.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниВластьТоп новость

Губернатор Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

7info

В среду, 5 августа, губернатор Николай Любимов выступил с обращением к жителям Рязани и области.

Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом в Рязанской области улучшаяся. В этом большая заслуга медиков.

Николай Любимов сообщил, что с 10 августа в регионе возобновят работу в нормальном режиме детские сады, детские образовательные учреждения. Кроме того, с этого дня откроются кинотеатры, театры, другие площадки. Они смогут работать при условии заполняемости залов не более чем на 50%.

Режим самоизоляции для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, который действует до 7 августа, продлеваться не будет.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяЛюбовница погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца требует признать её пострадавшей

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Губернатор Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

Власть
Николай Любимов сообщил, что с 10 августа в регионе возобновят работу в нормальном режиме детские сады, детские образовательные учреждения.
Узнать больше

Любовница погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца требует признать её пострадавшей

Новости мира
Сожительница Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием артиста Михаила Ефремова, на судебном заседании потребовала признать её пострадавшей. Об этом сообщает...
Узнать больше

Выросло число жертв коронавируса в Рязанской области

Новости Рязани
В Рязанской области зафиксирована ещё одна смерть пациента с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте coronavirus-monitor.ru В общей сложности...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Губернатор Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

Власть
Николай Любимов сообщил, что с 10 августа в регионе возобновят работу в нормальном режиме детские сады, детские образовательные учреждения.
Узнать больше

Губернатор Любимов обратится к рязанцам по ситуации с коронавирусом

Власть
В среду, 5 августа, губернатор Николай Любимов должен выступить с обращением к рязанцам по поводу ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 4 июля

Новости Рязани
7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 4 августа. 4 августа Анатолию Петровичу...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+