Губернатор Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

В среду, 5 августа, губернатор Николай Любимов выступил с обращением к жителям Рязани и области.

Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом в Рязанской области улучшаяся. В этом большая заслуга медиков.

Николай Любимов сообщил, что с 10 августа в регионе возобновят работу в нормальном режиме детские сады, детские образовательные учреждения. Кроме того, с этого дня откроются кинотеатры, театры, другие площадки. Они смогут работать при условии заполняемости залов не более чем на 50%.

Режим самоизоляции для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, который действует до 7 августа, продлеваться не будет.