Рязанцы простились с Василием Фоминым

В субботу, 1 августа, состоялась церемония прощания с главой Шиловского района Василием Михайловичем Фоминым. Фомин умер 30 июля на 74-м году жизни.

Гражданская панихида прошла в Шилове. Проститься с Фоминым пришли сотни человек. Это его родные и близкие, друзья, коллеги, те, кто работал с Фоминым долгие годы. На церемонии присутствовали и простые граждане, благодарные Фомину за его труд на благо Шиловского района и Рязанской области.

К семье Василия Михайловича и присутствующим обратился вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. Он отметил, что кончина Василия Фомина – невосполнимая утрата для региона.

– Доблестный труд, высокий профессионализм и любовь к родному краю вывели Шиловский район под его руководством в список передовых районов области. Вместе с памятью об этом человеке будут жить его славные дела, – сказал Греков.

Первый зампред Рязанской Облдумы Александр Шевырёв выразил соболезнования семье и коллегами Фомина от депутатов регионального парламента.

– Василий Михайлович был образцовым служителем своей малой родины. Здесь он родился, закончил школу. До последних дней он работал на Шиловской земле, отстаивал интересы родного края, – сказал он.

Многие из присутствующих отметили, что Василий Михайлович является примером для подражания и наставником, а его нравственные качества – ориентиром в жизни и работе. Они отметили его мудрость, душевную щедрость, готовность прийти на помощь в любую минуту, умение слышать и слушать, необычайный талант вдохновлять людей на успешное решение поставленных задач.

Проникновенные слова о своём отце сказал руководитель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин:

– За 33 года Василий Михайлович сделал многое для своей родной земли. Но его дело – это наше общее дело, – отметил Аркадий Васильевич. – Вместе со своими коллегами, родными, друзьями, земляками он создал приют для детей, открывал храмы, поддерживал талантливых ребят, оказывал помощь нуждающимся. В общем, делал всё, чтобы родной район развивался. Я благодарен всем, кто вспомнил сегодня добрым словом моего отца и те дела, которые за эти годы были сделаны.

После окончания гражданской панихиды траурная процессия проследовала до Успенского храма, где прошло отпевание.

Василия Михайловича Фомина похоронят на кладбище в селе Мосолово.