Рязанцы простились с Василием Фоминым

В субботу, 1 августа, состоялась церемония прощания с главой Шиловского района Василием Михайловичем Фоминым. Фомин умер 30 июля на 74-м году жизни.
Гражданская панихида прошла в Шилове. Проститься с Фоминым пришли сотни человек. Это его родные и близкие, друзья, коллеги, те, кто работал с Фоминым долгие годы. На церемонии присутствовали и простые граждане, благодарные Фомину за его труд на благо Шиловского района и Рязанской области.
К семье Василия Михайловича и присутствующим обратился вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. Он отметил, что кончина Василия Фомина – невосполнимая утрата для региона.
Первый зампред Рязанской Облдумы Александр Шевырёв выразил соболезнования семье и коллегами Фомина от депутатов регионального парламента.
Многие из присутствующих отметили, что Василий Михайлович является примером для подражания и наставником, а его нравственные качества – ориентиром в жизни и работе. Они отметили его мудрость, душевную щедрость, готовность прийти на помощь в любую минуту, умение слышать и слушать, необычайный талант вдохновлять людей на успешное решение поставленных задач.
Проникновенные слова о своём отце сказал руководитель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин:
После окончания гражданской панихиды траурная процессия проследовала до Успенского храма, где прошло отпевание.
Василия Михайловича Фомина похоронят на кладбище в селе Мосолово.