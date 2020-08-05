На 16 переходах Рязани появилась износостойкая разметка

На пешеходные переходы Рязани продолжают наносить износостойкую разметку в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Такая разметка уже появилась на улицах Халтурина, Спортивная, Интернациональная, Бирюзова, Зубковой, Станкозаводская, Вокзальная, Каширина, Солнечная, Семинарская, Радиозаводская, Кальная, проездах Яблочкова и Шабулина, Северной Окружной, в районе кругового движения на пересечении улиц Шереметьевской и Новоселов.

Разметку нового поколения наносят ночью, чтобы не затруднять движение автотранспорта.

Как сообщает сайт администрации города, до конца месяца износостойкая дорожная разметка появится на 27 участках дорог Рязани.