На 16 переходах Рязани появилась износостойкая разметка

На пешеходные переходы Рязани продолжают наносить износостойкую разметку в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Такая разметка уже появилась на улицах Халтурина, Спортивная, Интернациональная, Бирюзова, Зубковой, Станкозаводская, Вокзальная, Каширина, Солнечная, Семинарская, Радиозаводская, Кальная, проездах Яблочкова и Шабулина, Северной Окружной, в районе кругового движения на пересечении улиц Шереметьевской и Новоселов.
Разметку нового поколения наносят ночью, чтобы не затруднять движение автотранспорта.
Как сообщает сайт администрации города, до конца месяца износостойкая дорожная разметка появится на 27 участках дорог Рязани.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram