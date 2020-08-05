Назначен новый руководитель УФСИН России по Рязанской области

Новым руководителем УФСИН России по Рязанской области стал полковник внутренней службы Александр Комков. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

В среду, 5 августа, Комкова личному составу управления представил начальник Управления режима и надзора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Игорь Кулагин. К работе новый руководитель приступил со вчерашнего дня.

В ведомстве Комков служит с 1996 года.