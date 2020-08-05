Назначена и.о. главы Шиловского района Рязанской области

Исполнять обязанности главы Шиловского района Рязанской области будет Елена Синетова. Об этом сообщил сайт районной администрации.
Напомним, глава Шиловского района Василий Фомин скончался на 74-м году жизни. Похоронили его на кладбище села Мосолово.
Елена Ивановна Синетова – заместитель главы района. Решение о её назначении приняли депутаты местной Думы на заседании во вторник, 4 августа.
Кроме того, Совет депутатов посёлка Шилово назначил врио главы поселения, им стал Юрий Алексеевич Балашов.
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