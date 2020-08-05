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Рязанская область получит дополнительные средства на выплаты медикам в пандемию

7info 2

Рязанская область получит из федерального бюджета дополнительные средства на выплаты медикам, работавшим с больными коронавирусом. Об этом губернатору Рязанской области Николаю Любимову сообщил сопредседатель данной Комиссии, Председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

В ближайшее время регион получит 151,3 млн. рублей, сообщает сайт регионального правительства.

– Это решение позволит региону обеспечить выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за особые условия труда и повышенную нагрузку при оказании медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией и гражданам из групп риска заражения COVID-19, – подчеркнул Макаров.

По словам Любимова, поддержка медиков остается в приоритетах работы регионального Правительства в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

– Национальный проект и дополнительные меры, которые реализуются по поручениям Президента РФ в период пандемии, значительно укрепили наши возможности, повысили результативность работы, – сказал Николай Любимов. – Рязанские медработники достойно справляются с новым вызовом, с честью выполняют свой профессиональный долг. И стимулирующие выплаты для них сейчас являются хорошей поддержкой.

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