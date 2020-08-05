Рязанская область получит дополнительные средства на выплаты медикам в пандемию

Рязанская область получит из федерального бюджета дополнительные средства на выплаты медикам, работавшим с больными коронавирусом. Об этом губернатору Рязанской области Николаю Любимову сообщил сопредседатель данной Комиссии, Председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.
В ближайшее время регион получит 151,3 млн. рублей, сообщает сайт регионального правительства.
По словам Любимова, поддержка медиков остается в приоритетах работы регионального Правительства в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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