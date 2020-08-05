В Борковском карьере в Рязани утонул мужчина

В среду, 5 августа, из Борковского карьера в Рязани подняли труп мужчины. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Известно, что ЧП на карьере произошло во вторник, 4 августа. На диком пляже собралась компания молодых людей. Они выпивали, а ближе к вечеру заметили, что один из них пропал. После этого на место вызвали спасателей и полицию.

Тело рязанца водолазы искали всю ночь. Рано утром труп был найден и поднят на берег.

По данным тележурналистов, в 2020 году в Рязанской области в водоёмах утонули уже 12 человек. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Большинство из утонувших купались в пьяном виде в неприспособленных местах.