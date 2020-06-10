Новости Рязани сегодня: 10 июня

РИА «7 новостей» представляет обзор событий, которые произошли в Рязани и Рязанской области 10 июня. По традиции, обзор новостей представляем в видеоформате.
В Рязанской области выявлено ещё 64 случая заражения коронавирусом.
В больнице им. Семашко можно пройти тестирование на наличие антител к коронавирусу.
Рязанский перинатальный центр возобновил плановый приём.
В Соколовке открылся мобильный пункт КВЦ.
В Рязани началось благоустройство Комсомольского парка.
Предоплаченная отправка Авито теперь действует во всех отделениях Рязанской почты.
Рязанский школьник снялся в телесериале «След».
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