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Предоплаченная отправка Авито теперь действует во всех отделениях Рязанской почты

7info 2
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Почта России и Авито расширили на всю территорию страны возможность отправки в почтовых отделениях товаров с предоплаченной доставкой. Ранее только пользователям из семи крупных городов была доступна опция отправления товаров в почтовых отделениях.

Развитие партнерства Авито с федеральным почтовым оператором упростит сделки для продавцов и покупателей из любого уголка России: продать и приобрести дизайнерские работы, запчасти для автомобиля или смартфон будет проще, даже если продавец живет в небольшом отдаленном селе.

После того как покупатель заказал товар с доставкой Почтой России, продавец получает от Авито уникальный код отправления. Для отправки товара продавец может обратиться в любое отделение почтовой связи. Условия Авито позволяют продавцу сдать отправление в течение 2-х рабочих дней после оплаты покупателем.

При сдаче отправления продавцу не придется платить за отправку, так как услуга уже оплачена покупателем. Если продавцу при отправке понадобится упаковка, он также получит ее бесплатно. Интеграция систем Авито и Почты России позволит избежать заполнения каких-либо документов при отправке, адресный ярлык будет распечатан сотрудниками Почты России.

В случае проблем с товаром покупатель сможет вернуть его продавцу в течение 2-х дней после получения, обратившись с таким запросом в Авито. Возврат будет оплачен площадкой, при этом покупателю вернут деньги и за товар, и за доставку.

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