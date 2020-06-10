В больнице им. Семашко можно пройти тестирование на наличие антител к коронавирусу

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В отделении платных услуг больницы им. Семашко можно пройти тестирование для выявления антител класса Ig G и Ig M к коронавирусу. Об этом сообщается на странице больницы в соцсети ВКонтакте.

Исследование позволяет определить наличие антител в организме. Иммуноглобулин M показывает, что на данный момент человек болен коронавирусной инфекцией. Наличие иммуноглобулина G свидетельствует о том, что человек перенес данное заболевание, и у него появился к нему иммунитет.

Исследования проводятся с использованием тестов фирмы «Вектор», г. Новосибирск. В больнице провели тестирование пациентов в острой стадии болезни и на этапе выздоровления. Результаты показали высокую достоверность тестов.

Стоимость теста на один иммуноглобулин составляет 795 рублей, плюс забор крови – 130 рублей. Исследование может пройти любой желающий. Для этого нужно обратиться с 8 до 10 утра в кабинет № 29, корпус № 5 (2 этаж), ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.