Рязанский школьник снялся в телесериале «След»

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Рязанский школьник Андрей Соловьёв снялся в остросюжетном телесериале «След». Репортаж со съёмок сериала РИА«7 новостей» представила школа кино «Перспектива», которая является «кузницей кадров» для федеральных каналов телевидения.

9 юных актёров из «Перспективы» снимались в различных проектах на канале «Мир», трое на канале «Домашний» и четверо в сериале «След».

Для Андрея Соловьёва, которому 10 лет, это уже второй опыт работы на федеральном канале. Это стало возможным благодаря занятиям в киношколе «Перспектива», которая стала «той самой первой ступенью» в постижении искусства актёрского мастерства.