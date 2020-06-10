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В Рязани началось благоустройство Комсомольского парка

7info 2
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В Рязани началось благоустройство Комсомольского парка. Здесь проложат дорожки, установят освещение и видеонаблюдение, разместят спортивные площадки и площадку для выгула собак.

В среду, 10 июня, парк посетила глава администрации Рязани Елена Сорокина.Она отметила, что парке необходимо регулярно косить траву, убирать сухостой, спилить аварийные деревья до начала укладки асфальта.

На всех этапах ремонтных работ активные горожане совместно с депутатским корпусом и городской администрацией будут осуществлять строгий контроль.

– Общими усилиями, сотрудничая и находясь в постоянном диалоге, мы сможем преобразить наши общественные пространства, – написала Елена Сорокина на своей странице в Фейсбук.

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