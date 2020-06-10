В Соколовке открылся мобильный пункт КВЦ

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Юлия Рокотянская выполнила просьбу жителей Соколовки. Ранее к главе муниципального образования обратились жители поселка с просьбой открыть в Соколовке пункт КВЦ по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Население района – преимущественно люди старшего поколения, которым сложно освоить новые технологии и оплачивать услуги онлайн.

С учетом пожеланий горожан при содействии главы муниципального образования Юлии Рокотянской была организована работа мобильного пункта приема платежей КВЦ. Теперь специализированный автомобиль приезжает в Соколовку несколько раз в месяц.

Юлия Рокотянская осмотрела мобильный пункт и пообщалась с жителями микрорайона. Они рассказали, что оплачивать услуги ЖКХ стало гораздо удобнее. Ближайший пункт оплаты находился на улице Трудовой, и многим было затруднительно добираться до него.

По просьбам рязанцев мобильные пункты приема платежей также начали работать и в других микрорайонах города – в Недостоево, Бутырках и Песочне. Выезд осуществляется по графику, который размещен на сайте КВЦ.

Также в целях улучшения информирования населения управляющие компании развешивают объявления с подробной информацией о работе мобильных пунктов на подъездах домов.