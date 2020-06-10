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В среду, 10 июня, в Рязанской области выявлено ещё 64 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

С начала пандемии COVID-19 заразились уже 4228 рязанцев. Отметим также, что сегодня же стало известно ещё и о 59 условно заражённых. У этих людей тесты на коронавирус были положительными, их направили на проверку в Роспотребнадзор.

– Таким образом, вместе с условно заражёнными под контролем врачей находятся 4287 человек, – говорится в сообщении оперативной группы.