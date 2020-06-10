Рязанский перинатальный центр возобновил плановый приём

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Со среды, 10 июня, возобновил плановый приём пациенток Рязанский перинатальный центр. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Напомним, перинатальный центр Рязани временно менял график работы из-за пандемии коронавируса.

Уже сегодня, к 8 часам в перинаталку прибыли первые пациентки. Десять из них уже находятся в отделении патологии. Эти женщины по медицинским показаниям должны рожать именно в перинатальном центре.

– До конца недели ещё будут госпитализированы 10-15 пациенток, – говорится в сообщении оперативной группы.

Первые роды после паузы в перинатальном центре должны принять 11 июня. Рожать будут две жительницы Рязани, прошедшие диагностическое обследование.