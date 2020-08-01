Новости районов Рязанской области. Обзор от 7info

7info представляет обзор событий, пришедших на этой неделе из разных уголков Рязанской области.

Проснувшийся от шума перфоратора житель Шилова угрожал убить соседа кирпичом. Местные жители обратились в полицию. Они сообщили, что на улице мужчина, видимо, в состоянии опьянения, угрожает кирпичом убить человека. А до этого он повредил припаркованный автомобиль. Участковые полицейские немедленно выехали на место и восстановили правопорядок – утихомирили 27-летнего местного жителя. Ранее он был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. По предварительной информации, 27-летний житель поселка Шилово спал дома в состоянии опьянения, происхождение которого – алкогольное или наркотическое на данный момент устанавливается, и проснулся от того, что сосед работает перфоратором. Шум ремонта мешал мужчине спать, и он вышел на лестничную клетку и постучал в соседнюю дверь, но ему не открыли. Тогда мужчина вышел на улицу и бросил кирпич на автомобиль соседа, припаркованный во дворе. 26-летний мужчина – сосед злоумышленника спустился во двор на звук автосигнализации и там на него с криками накинулся нетрезвый человек, который начал угрожать убить его кирпичом.

Ушёл из жизни Почётный гражданин города Касимова Михаил Петрович Силков. Михаил Петрович много лет трудился в отрасли связи, с 1976 года занимал руководящие должности. За годы руководства Касимовским УЭС много сделал для развития средств связи Касимовского района. Неоднократно награждался почётными грамотами, имеет знак «Почетный радист», знак отличия «За заслуги перед обществом». Михаил Силков собрал коллекцию предметов старины и в 2007 году основал частный музей «Русский самовар», в котором представлены более 250 экземпляров самоваров – каждый со своей историей. Кроме того, в экспозиции представлены и другие предметы русского быта: люстры, подсвечники, посуда, подносы. Выставочные экспозиции размещены в трех залах, общей площадью 320 кв.м. Музей «Русский самовар» стал визитной карточкой Касимова, посмотреть уникальную коллекцию приезжают не только жители нашей страны, но и иностранцы.

На этой неделе суд признал жителя Рязанского района виновным в покушении на убийство. В ходе следствия и суда было установлено, что преступление мужчина совершил вечером 2 декабря 2018 года во дворе своего дома в селе Ласково. Во время ссоры он попытался задушить своего соседа. Жертву спасло лишь то, что он притворился мёртвым и обвиняемый ослабил хватку. После этого жена пострадавшего вызвала полицию. Виновным себя мужчина не признал. Тем не менее, собранных следствием доказательств хватило для вынесения обвинительного приговора. В качестве наказания рязанец получил 6 лет колонии общего режима.

В Скопинском районе полицейские выявили и ликвидировали незаконную посадку наркотикосодержащего растения мак и изъяли у ее владельца маковую солому. В далеком прошлом хозяин домовладения из села Чулково имел в своей биографии судимости за кражи, однако в последние годы в поле зрения полиции не оказывался. Оперативники провели в домовладении сельчанина санкционированное судом обследование и обнаружили, что за домом на специально огороженном участке культивируются 250 растений мака. В самом жилище оперативники обнаружили 363 грамма маковой соломы в высушенном виде. Незаконная плантация ликвидирована.

У наплавного моста через Оку у села Троица Спасского района появились светофоры. Однопутный мост начала работать летом прошлого года. Разъехаться на нём встречным автомобилям нельзя. До этого водителям приходилось ждать, пока проедут встречные автомобили, из-за этого образовывались пробки. Со среды, 29 июля, у моста начали работать светофоры. В каждую сторону зелёный сигнал горит по 5 минут. Этого времени достаточно, чтобы перебраться на другой берег.

В ДТП в Клепиковском районе пострадала 17-летняя велосипедистка. Наезд на велосипедистку совершила 19-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем «Ниссан Альмера». Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Ушёл из жизни глава Шиловского района Василий Михайлович Фомин. Василий Фомин 1947 года рождения. С 1991 года возглавлял администрацию Шиловского района, с 2004 года стал главой района.

Жителям Скопинского района вручили благодарности и почётные грамоты. Награды получили скопинцы, внесшие личный вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета.