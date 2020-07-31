Жителям Скопинского района вручили благодарности и почётные грамоты

Сегодня в здании администрации Скопинского района состоялось вручение наград скопинцам, внесшим личный вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета.

В актовом зале присутствовали и железнодорожники, отмечающие свой профессиональный праздник в первое воскресенье августа, и работники торговли, и представители соцсферы, и все те, кому из-за острой фазы пандемии коронавируса ранее не удалось передать заслуженные ими Благодарности и Почетные грамоты.

– Скопинский район – уникальная территория. Здесь живут и работают замечательные люди, своим трудом добивающиеся того, чтобы каждый следующий день был лучше предыдущего. Спасибо Вам, друзья, – поздравил виновников торжества глава администрации Александр Боков.